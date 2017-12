Más testimonios de caraceños que llegan de Costa Rica a vacacionar confirmas la prepotencia con la que decenas de nacionales son tratados en el puesto fronterizo de Peñas Blancas y llaman al gobierno a tomar acciones, pues no es posible que los mismos ticos que tienen fama de lastimar a los nicaragüenses, sean más amables y humanizados con los nicas que los que trabajan en migración de Peñas Blancas.

Una de las tantas afectadas, confirmó que los vehículos que traen carga pasan rápidamente porque los choferes dan mordidas, o sobornan al personal de la frontera, y señaló que les estaban cobrando 125 córdobas para pagar al personal las horas extras, cuando fue el mismo gobierno el que anunció que el personal de migración en Peñas Blancas y otros puntos fronterizos del país trabajarían corrido para facilitar los trámites a los nacionales.

EL DRAMA DE LOS NICAS QUE REGRESAN A LA PATRIA EN PEÑAS BLANCAS. Alberto Cano E/ Mundo de Noticias

Un verdadero calvario, vivieron millares de nicaragüenses que retornaron a vacacionar al país de Costa Rica y lo peor de todo es que los nacionales que por la misma necesidad han tenido que emigrar al vecino del sur, aseguran que cada vez que se repite el éxodo las autoridades de migración en suelo tico los tratan como humanos, pero migración en Peñas Blancas tratan a los nicas como si fueran “Animales”.

La famosa atención que el gobierno orientó y que se esperaba agilizaría los trámites con más ventanillas y personal que trabajaría las 24 horas, solo quedó en buenas intenciones, dijeron varios de los que tuvieron que dormir bajo lluvia en la frontera y esperar buses en la gasolinera del empalme Rivas-San Jorge, porque los ticos sí fueron eficientes en los trámites en cambio en Peñas Blancas, al personal que estuvo de turno 23 y 24 de diciembre, le faltó tiempo para “Chilear” “Chatear” y dar la espalda a los nicas, mientras los que traían encomiendas tenían prioridad pues a esos les estaban quitando una buena cantidad de dinero.

Como si esto fuera poco, expresaron varios nicas que llegaron con niños mojados por la lluvia y soportaron el frio, por cada nica que pasaba además de 20 dólares les estaban pidiendo 125 córdobas, dizque para pagar las extras del personal que migración puso a trabajar en los días picos que se suponía era una orientación del presidente, Daniel Ortega, para evitar que los nicaragüenses pasaran mayores humillaciones.

Los que nos “Humillaron”, como siempre fueron los de migración en Peñas Blancas, aseguró una señora que como el resto evitó identificarse para no sufrir represalias al retornar a Costa Rica después de las vacaciones, contrario, dijo sentirse muy agradecida con las autoridades ticas porque ellos sí facilitaron a los nicas el retorno a la patria.

Llamaron al Ministerio de Gobernación y al presidente, Daniel Ortega, que investigue todas las anomalías que presuntamente se dan en Peñas Blancas, porque no es justo que los propio nacionales traten mal a los nicaragüenses sabiendo que no es por placer que están fuera del terruño, sino por la misma necesidad y la falta de empleo en el país y lo menos que pueden hacer los de migración en Peñas Blancas, es tratar con amabilidad a los nuestros, porque para eso el pueblo les paga, no para que estén agarrando “Mordidas”, chateando y distraídos en vez de prestar buena atención a los nicaragüenses cada vez que llegan las épocas festivas.

Otra que ofreció declaraciones, también expresó, que, hasta personas desmayadas, niños temblando por la lluvia y el frio y enormes filas fue lo que se observó el fin de semana en la frontera sur.

ALberto Cano Esteban