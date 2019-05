lo mas popular

"Mi papá, Alfonso Morazán, militar en retiro y miembro fundador del ejército de #Nicaragua no estuvo en la lista de los excarcelados"

Así inicia el escrito del reconocido Yaser Morazán que dejamos textualmente a continuación.

Mi papá, Alfonso Morazán, militar en retiro y miembro fundador del ejército de #Nicaragua no estuvo en la lista de los excarcelados 💔 Sin embargo estoy FELIZ por las familias que se reencontraron. Seguiré JODIENDO hasta que los liberen a todos. Espero la Alianza nos apoye a través de la CONTUNDENCIA de no volver a sentarse en la mesa de "negociación" y convocar a un PARO NACIONAL mientras no sean liberados TODOS, tal como afirmaron en su último comunicado.

El que la dictadura haya excarcelado a 100 presos políticos posterior a que la Alianza decidiera hacer algo más que comunicados y conferencias de prensa, demuestra de forma inmediata y tangible el poder de esta estructura para hacer mucho más por el pueblo al que dicen representar ✊🇳🇮 Les recuerdo que cada hora, minuto y segundo que pasa, mi papá sigue tras las rejas, con la posibilidad de volver a ser golpeado o terminar como Don Eddy Montes.

Mientras tanto. Mi papá nos envío la siguiente carta desde "La Modelo": -Hola hijos queridos: Sofia, Steven, Mayling, Indiana, Yaser y Yader. Espero estén bien.

Yo estoy bien a pesar de los sustos y momentos que en los últimos tiempos me ha tocado vivir. Estoy preso no por delincuente, pero sí para que Nicaragua sea libre y democrática, donde nadie sea encarcelado, asesinado o refugiado en otro país por opinar a como les ha tocado a ustedes y otros miles de nicaragüenses. Nacemos libres, pero tenemos ataduras por todos lados. Es mi obligación hacer algo por esa libertad que nos merecemos todos.

"El futuro no es un regalo, es una conquista". Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Algún día estaremos reunidos en familia.

Les cuento que el día que ejecutaron aquí en la cárcel a mi amigo Eddy Antonio Montes Praslin, me dieron una semerenda golpeada los policías orteguistas; fue algo brutal fuera de todo razonamiento humano, que hasta unos compañeros de celda orinaron sangre, otros convulsionaron. De 118 que estamos, 97 fueron golpeados y rotas algunas partes de sus cuerpos.

Siempre estamos controlando una zona del penal y no permitimos que entren los policias corrientes, los que entraron fueron fuerzas especiales y no pudimos contra ellos. Estamos esperando a ver cuando vuelven por nosotros jajajajaja. Cuidense mucho que en el mundo uno vive entre lobos.

Alfonso Morazán. La Modelo, Tipitapa. 19-05-2019.