Alerta ante estafas en Jinotepe

Jinotepinos alerta ante "Pintura bautizada" con la que estan estafando a compradores.

“Lo barato Sale Caro” y este es el caso de muchos caraceños, que han sido timados por vendedores de pintura, presuntamente de buena calidad, la pintura al final resulta ser una mezcla de carburo con colorante, que se cae al secarse del lugar donde fue aplicada.

Uno de los que fue objeto de esta estafa, es el jinotepino, Ariel López Pérez, quien para no afectar al negocio se abstuvo de identificarlo. No obstante, son muchas las quejas de quienes han sido estafados no solo por vendedores ambulantes de la llamada “Dizque pintura de buena calidad”, sino también de algunas casas comercializadoras.

Esta mezcla de “pintura” se adhiere a la pared, pero al secarse se ve que no es uniforme y a los días además de ponerse pálida se cae, así lo expreso otro jinotepino que también fue estafado y no tienen a quien reclamar ya que fue un vendedor ambulante quien le vendió el producto.

El llamado a las autoridades a poner manos en el asunto y reforzar la seguridad en cuanto a la venta y compra de productos ya que el bolsillo de las personas se esta viendo afectado con este tipo de "Marañas" con las que son engañados.

Jinotepinos alertas en esta navidad ante posibles estafas con billetes

En esta época navideña las remesas familiares constituyen un importante aporte a la economía nicaragüense y Jinotepe no es la excepción, por lo que cambistas piden estar alertas y recomiendan cambiar dólares con los cambistas o coyotes ya conocidos para evitar estafas.

A nivel nacional dirigentes de los cambistas expresaron que durante los meses de noviembre y diciembre hay mucho circulante en Nicaragua, debido al pago del aguinaldo o treceavo mes que realiza tanto el Estado como la empresa privada, por lo tanto, aumenta el peligro que circulen en el mercado los dólares falsos.

Por lo que es necesario adoptar medidas de seguridad para evitar caer en la trampa de los billetes falsos que puedan circular, se hace necesario que la población revise bien los billetes de 1,000 y 500 córdobas además de los dólares para evitar ser estafados.

Los cambistas conocidos popularmente como “coyotes”, aseguran que ellos conocen bien los billetes tanto de córdobas como en dólares y afortunadamente no han tenido ningún problema con los billetes falsos, pero recomiendan a la población conocer algunas características de los billetes con alta denominación.

¿Cómo identificar los billetes?

Cambistas explican que los billetes originales de mil córdobas vienen en dos versiones, pero lo más determinante es revisar la cinta de seguridad que atraviesa el billete, así como el cambio de color en su sello original que al moverlo cambia su color y en los falsos eso es imposible.

Añadió que los billetes de 500 también son dados a ser falsificados y lo mismo tienen la cinta de seguridad que también cambia de color y es discontinua, mientras que en los falsos se identifica con facilidad porque esa característica no la logran hacer igual.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) en su página web tiene disponibles las medidas de seguridad que tienen los billetes. Los de 1,000 córdobas contienen las siguientes especificaciones: Hilo de seguridad con una imagen tridimensional que se mueve al inclinar el billete, sello de tinta con efecto de cambio de color (OVI), marca de agua, registro perfecto, microimpresión, fibrillas, guilloché e impresión tinta UV.