Doña Ana Cortes, representante de los comerciantes del mercado Jorge Matus Téllez, cree que las cosas pueden mejorar en el mercado municipal, si hay propósito de las autoridades y la población se acostumbra a comprar únicamente en el centro sin visitar el centro histórico, donde lentamente comenzó a venderse de todo.

Antiguo Mercado usado como letrina

Un defecadero más encontraron los que por apuro, o costumbre, suelen realizar sus necesidades fisiológicas al aire puro. Se trata de la parte techada del viejo mercado de Jinotepe, que ahora es una verdadera letrina pública. La Alcaldía, que antes mantenía, uno y hasta dos vigilantes en el sector, retiró a los custodios y ahora el lugar esta montoso, la gente llega a orinar y a defecar al sitio, pero también los mafiosos, aprovechando que el lugar se encuentra puro monte.

Jinotepe “La competencia del centro histórico nos mata de hambre”

Así manifiestan la inconformidad comerciantes del mercado municipal de Jinotepe, Jorge Matus Téllez, quienes afirman que la competencia desleal establecida en casas del centro de Jinotepe no les deja ganancias al contrario muchos se sienten ya en banca rota.

"No vendemos nada". Aseguran los comerciantes de cosméticos quiénes manifiestan estar "En un rincón" del mercado donde poco o nada alcanzan a comercializar y no pueden moverse de sus puestos pues los productos generalmente son finos y no pueden andar de canasto en canasto además de no querer provocar el desorden como han hecho otros.

Los vendedores alegan que la competencia de los puestos en el Centro Histórico les sigue haciendo peso ya que los clientes prefieren irse a buscar los productos donde están más fáciles de encontrar y no llegar hasta las instalaciones que ellos tienen en los rincones del populoso Jorge Matus Téllez.

Los comerciantes que se ubicaron en la plazoleta del mercado “Jorge Matus Téllez”, de Jinotepe, aseguran que están por el ordenamiento, pero que se parejo para todos los vendedores, porque de acuerdo con la ubicación que les dio la Alcaldía de Jinotepe, hay quienes venden más que otros.

Caos en el Mercado

Una de las vendedoras, señaló, que en plazoleta solo hay cuatro comerciantes, pero es porque en la zona de las llamadas cortinas, según ella, no venden nada, negando que armen el desorden, porque desde que nació en el mercado se vive un verdadero caos, según su propia opinión.

Por su lado, Don Israel Estrada, llamó a los jinotepinos deben apropiarse de su nuevo mercado, dejar la pereza y respaldar a los comerciantes que se fueron del centro de la ciudad por la misma presión ciudadana que desde hace años pedían el traslado.

De acuerdo con el entrevistado, los comerciantes en el mercado municipal requieren de compradores, pero hay quienes prefieren hacer sus compras en el centro de la ciudad y no bajan hasta el mercado Jorge Matus Téllez, lo que va en detrimento de los comerciantes, aunque las ventas en su opinión no se ven tan mal, tal como aseguran ciertos vendedores.

Foto del centro histórico de Jinotepe.