Nuevo intendente nuevos problemas en el mercado de Jinotepe

El mercado municipal de Jinotepe casi cumple dos años desde el traslado del centro de la ciudad a la zona Suroriental, más de 5 intendentes han pasado por el puesto, pero de ninguno hay buenas referencias ya que el que llega trata de hacer las cosas a su conveniencia sin importar la opinión o el bienestar de los comerciantes.

Diversas denuncias han llegado durante todo el período despúes del traslado de los comerciantes a la nueva infraestructura del Jorge Matus, ventas ilegales de tramo, concesiones para construir donde no había el espacio correspondiente, más comerciantes llegando a las afueras, cobros desiguales y acoso.

Paola Massiel Uribe es una comerciante del mercado municipal Jorge Matus Téllez y denuncia serios atropellos contras su negocio de parte del nuevo intendente y del inspector del mercado.

Durante la revista de Libre Pensamiento de Stereo Romance la comerciante aseguro que la han humillado y que ha sido víctima de calumnias afirmando que la han avergonzado por no dar coimas al intendente y al inspector de estas instalaciones. “Los verdaderos sandinistas están muertos los funcionarios de ahora no hacen nada” dice la afectada.

Venta de tramos continúa

Comerciantes de este centro de compras aseguran que hasta la fecha todavía hay reservaciones de módulos para personas que no son comerciantes, pues el nuevo intendente junto con el inspector, comercializan los tramos con anomalías en cada momento. Los comerciantes del mercado de Jinotepe exigen a la alcaldía municipal que pongan orden sobre las irregularidades que se están dando.

Otro comerciante en entrevista manifestó: "Hay compañeras que han dejado su tramo adentro y ahora están en la acera, hay un montón de tramos cerrados, no hay nadie, no sabemos qué está pasando, la gente se está ubicando en la calle, se han movido algunas vendedoras de perecederos, unas vendedoras de granos básicos, la intendencia no dice nada tampoco".

Ojo autoridades

Aparentemente estas arbitrariedades que pasan en el mercado municipal no son con el consentimiento de la alcaldía, pero tampoco hace nada al respecto lo que de una forma contribuye en crear más desorden del que ya existe en el mercado municipal de esta ciudad.