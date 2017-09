Ya me amenazó, de la cárcel salgo de la tumba no saldrás” .

La joven Deini Diaz Monterrey denuncia a su ex pareja por agresión, ella reside en la comunidad el socorro en el municipio de san marco en el departamento de Carazo, el después de haber estado preso sale por una mediación donde acordaron a no acercarse a ella en ningún lado, dos días de haber firmado, se aparece en su casa y la agrede verbalmente y destruye parte del inmueble.

La víctima se presentó a la policía de san marco y presento nuevamente su caso y en esta ocasión con el documento de mediación violentado, fue remitida a psicología forense para una evaluación, regresando nuevamente a la policía donde le pidieron su número telefónico y que la llamarían, ese mismo día por la tarde es nuevamente visitada por su agresor siendo nuevamente agredida verbalmente, mientras la policía sentada esperando que hacer, el agresor regresa nuevamente por la noche y con despliegue de violencia destruyo el tendido eléctrico afectando el vecindario, causando el terror a los niños y por su puesto a la víctima amenazándola que la materia, de la “cárcel salgo de la tumba no saldrás” le gritaba el agresor, llamaron a la policía lo único que hicieron fue “se asomaron y se fueron”, ellos dieron la vuela y el regresa a apedrear la casa y se logró meter y robo vienes de la víctima, se llamó nuevamente a la policía de san marcos y no contestaron y en la policía de Jinotepe le indicaron que so es su jurisdicción que regrese a san marcos.

¿TEMES POR TU VIDA?

Me siento indefensa, con la amenaza de me iba a matar que el sale de la cárcel y yo de la tumba no salgo, temo por mi vida y nadie me ayuda. “La teniente Xiomara de la estación de Jinotepe me dijo que porque no echo un balde de agua helada a ese jodido” – Regresa a san marco, y si te llega a agredir nuevamente llama a la policía de san marco, si ellos no hacen nada mucho menos nosotros que no somos de esa jurisdicción.

¿Que edad tienen los niños?

Dos años el menor y 12 el mayor.

¿Han visto la violencia y las agresiones?

El mayor le expreso a su mama que si ese HP llega el con este cuchillo lo mata y cuando estaba afuera el agresor el niño le paso el cuchillo a su mama para que se defendiera.

El agresor responde al nombre de Wilber antonio Baltodano salinas de 34 años de edad, estuvo preso 18 años por asesinato en la ciudad de Diriamba nos comentó la denunciante, y por eso ella teme por su vida, “ya me amenazó, de la cárcel salgo de la tumba no saldrás” .