Nuestro Clientes

La marca registrada de Ricardo Mayorga en el boxeo es exagerar al hablar previo a una pelea. Así ha sido desde que comenzó y en el ocaso de carrera no cambia. Con 45 años el Matador peleará ante el prospecto guatemalteco Léster Martínez, a quien prometió aplastar en su debut profesional el 6 de abril en la velada programada en Guatemala.

“Voy a ganarle por nocaut en el primer asalto, si no lo noqueo me regresaré caminando a Nicaragua, lo voy a matar en tres minutos. Gracias a Léster por aceptar la pelea, no cualquiera acepta pelear cuando saben que le darán una paliza”, aseguró Mayorga entre insultos y promesas salidas de tono durante la conferencia de prensa realizada este jueves.

El excampeón del mundo el nicaragüense cuenta con un balance de 32-11 en ganados y perdidos, más 26 nocaut. Mayorga no pelea desde el 7 de abril del 2018 cuando cayó por nocaut ante Rodolfo Gómez Jr. El guatemalteco hará su debut en el profesionalismo y viene de ser campeón en la última edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 que se realizaron en Barranquilla, Colombia. También se colgó medalla de oro en los últimos Juegos Centroamericanos en Nicaragua.