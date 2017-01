Nicaragua lamentablemente se ha convertido en un país de argollas, y no por el hecho de tener oro o plata en lindos atuendos ya de eso nos despojaron los españoles durante la “colonia”.

Ahora vivimos una tristeza igual o peor que la de esos años cuando fuimos colonizados o más bien saqueados. Resulta que derrocamos una dinastía, salimos de una dictadura en el 79, todo parecía que iba a mejorar, pasamos un tiempo de guerra, sufrimos los embustes de un terremoto, estuvimos luchando y logramos un poco de estabilidad, cuando de repente llegamos nuevamente a una dictadura peor que nos cercena los derechos, nos hace esclavos de una familia y condenan a vivir en la miseria a quienes no están dispuestos a bajar la cabeza y decir sí señor.

Una educación deplorable, engañados con una merienda escolar, pero a penas y aprendes a leer, ni un solo alumno se queda estancado en una año aunque no sepa nada, porque lo importante son los números y no que el alumno sepa leer, interpretar, sumar, dividir para eso están las calculadoras supongo, lamentablemente los estudiantes llegan secundaria sin saber la tabla del 9 o distinguir entre una palabra grave a una esdrújula, ni que decir de cuando entran a la universidad no tienen ni idea de lo que quieren y muchos se van por una carrera técnica.

Ahora lo peor de todo es que en este hermoso y maravilloso país empobrecido no conseguís trabajo si no es con “Argolla”. Se asignan funcionarios, los mamotretos de una convocatoria para un empleo pero al final sabes que quien se queda en el lugar es la hija o sobrina del secretario político, nos hemos rebajado tanto a esta especie de nepotismo político que cada día mas cerebros se nos fugan, si jóvenes que saben mucho que estudiaron huyen despavoridos de este país en busca de nuevas oportunidades, lamentablemente este país hermoso no puede darnos el sustento, si no es lamiendo la bota, y ya no es la imperialista, ahora esta bota opresora se hace llamar cristiana y solidaria.

Solidarios son mis perros y cristianos, es probable que lo sean, solo que estos parece que se quedaron con las enseñanzas de la santa inquisición.

Rebajados estamos ya no hay en que o que proceso confiar ni los concursos de pueblo en los que se elige a la reina o en Miss Nicaragua hay legalidad siempre hay dinero y familia de por medio la familiar del delegado, sobrina del alcalde, hijastra del secretario, circo barato de mentiras y engaños.

Lo peor de todo creen que el pueblo es ciego se cabo el tiempo que nos engañaban con espejos sabemos nuestra realidad y sabemos que un día nos tendremos que amarrar los pantalones y derrocar esta dictadura que se preocupa por el populismo, construyéndonos un parque cuando lo que necesitamos es que mejore la educación, la salud y no irnos a meter en un charco de parásitos construido con el dinero de los nicaragüenses.

Falso es todo como un espejismo, elecciones presidenciales, que risa al parecer tenemos Robertitos repetidos en todo el país como clonados para inventar cifras, porcentajes y cargos.

Cuanto yo amo a mi país que me indigna la corrección, me molesta el robo, las influencias me encolerizan, enfadados estamos por el armatoste barato de mentiras.

Bien decía el maestro Galeano “La palabra política se ha manoseado tanto que significa todo y no significa nada. Entonces desconfío mucho de la etiqueta política". Por qué ahora en todo se meten los políticos a jodernos la vida.

Sépase algo estimadas y estimados lectores en este país estamos divididos entre los que tenemos dignidad y los que se rebajan por cualquier regalillo o puesto y ya lo decía Galeano

“El mundo se divide, sobre todo, entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar”