La no violencia empieza en los muros de nuestra casa

Centenares de nicaragüenses escucharon cuando el cardenal Brenes mencionó que la paz no solo hay que pedirla, sino hay que construirla. Añadió que "la política de la no violencia debe comenzar dentro de los muros de nuestra casa". A criterio de Brenes, "la construcción de la paz, mediante la no violencia activa, es un elemento necesario y coherente".

