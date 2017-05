Entierro de doña Tona será en Nandasmo

La muerte de doña Petrona Gaitán deja luto y dolor entre los comerciantes del mercado municipal de Jinotepe Jorge Matus Téllez, muchos han manifestado que la acompañaran hasta su última morada está tarde en Nandasmo.

El día de ayer en horas del mediodía, falleció una auténtica leyenda del comercio jinotepino, doña Petrona Gaitán, conocida cariñosamente como “Doña Tona” originaria de Nandasmo, pero jinotepina de adopción.

Su entierro se realizará esta tarde en el cementerio de la localidad de Nandasmo-Masaya

Saldrá un bus de Jinotepe

A la una y media de la tarde saldrá un bus del mercado de Jinotepe hacía Nandasmo para acompañar hasta su última morada a la querida "Tona"

Conmoción por su muerte

En redes sociales las amistades de Doña Tona han comentado el dolor de su partida y el eterno agradecimiento a está persona que llenaba a muchos de alegría.

Marta Elisa Zuniga "Dña Tona , una gran mujer , trabajadora incansable , de gran corazón , gran ejemplo, Dios la tenga en su gloria , la extrañaré por siempre , me gustaba comprarle para ayudarle. Siempre me preguntaba por mi hijo Cheff Rodrigo. “me lo saludas" esto me lo decía cuántas veces pasara"

Mari Sánchez "Es lamentable su perdida... Pero así es la vida hoy estamos y mañana no, sólo Dios lo sab... pido a Dios q le d mucha fortaleza a la familia doliente hoy deja un vacío en el corazón dl mercad" .

Rociio Vargas “Que Dios la tenga en su reino proverbios 31.10 mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas” ....

Reynaldo Cruz “Fuerza para esa familia me uno a su dolor Dios la tenga en un mejor lugar lo siento mucho”

v Morales “Dios la tenga en su santa gloria mamá tona así le decía de cariño” 😭😭😭

Doña "Tona", laboró por más de 60 años en el viejo mercado de la ciudad en su tramo de verduras y estuvo fiel a las que no se movieron en el nuevo mercado municipal, cortó la cinta del nuevo centro junto al alcalde, Mariano Madrigal, y el párroco, padre Juan de Dios García.

Sus padecimientos cardiacos aumentaron, además de una terrible depresión que empezó a aquejarla tras la muerte de su esposo, Marvin Muñoz, en cuyo accidente ella resultó gravemente lesionada. Condolencias a la familia doliente.