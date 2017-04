Jinotepino desaparecido con todo y moto

El señor Francisco Acosta Mora, conocido como el gato, originario del barrio Cruz de Guadalupe de Jinotepe se encuentra desaparecido desde hace tres días.

Los familiares se encuentran preocupados, ya que no hay rastro del sujeto de 35 años de edad, quien fue visto por última vez en el municipio de La Conquista.

El señor Francisco Acosta Mora salió de su hogar el fin de semana y ya no regreso más, no responde el celular, no ha llamado, no manda mensajes de texto, ni se ha presnetado donde otros familiares. Su hermana Patricia Mora pide su colaboración para dar con el paradero de Francisco, manifiesta que lo han buscado en los hospitales, en la policía, y el día de hoy va a interponer la denuncia en la policía, como desaparecido.

Se agradece cualquier información, pueden llamar al 7623 1759...