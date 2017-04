MTI haciendo su agosto con la población

Subir el precio del pasaje en Semana Santa es una estrategia para que la población no se queje, un atropello a los derechos de la ciudadanía.

En este momento no hay estudiantes, profesores, ni trabajadores del estado viajando a la capital. Por lo que es el momento ideal para subir el costo del transporte y al regresar de vacaciones tener un acuerdo de una semana ya establecido. Un acuerdo secreto que hicieron las autoridades a espaldas de miles de usuarios del transporte público.

Este tipo de decisiones afectan directo el bolsillo de la población usuaria. El bus que costaba 25 cordobas ahora cuesta 29 una arbitrariedad que no se puede permitir.

Un atropello a la población, el servicio es deficiente, el maltrato recibido de parte de transportistas es notable a vista y paciencia de las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). “Para nadie es un secreto que ellos permiten buses con el doble de la capacidad haciéndose de la vista gorda manifiesta una usuaria que le ha tocado vivir el abuso de los transportistas”

La gente prefiere no dar su nombre en entrevistas, aunque solicitan que se arregle la situación de lo más pronto posible. Algunos convocan a protestas, paros y marchas, pero nadie hace nada consolidado para quejarse ante el ultraje cometido.

Habla un colector de bus

Un colector de bus nos manifestó que esto es una estrategia, que ellos solicitaron aumentar menos pero que el MTI les dijo “Vamos a subirle bastante, la gente se queja y llegamos a consenso de dejarlo en menos el aumento, que en realidad será lo que ustedes pedían”. El transportista dijo que no quería dar su nombre por que habría represalias contra él, pero que todo esto es una estrategia bien montada.

¡Premio a la mala atención! Aumento en tarifa del pasaje Jinotepe-Managua

La ciudadanía no fue consultada para el aumento en la tarifa, no hay promesas en mejorar la atención, no hay compromiso de brindar mejor servicio, solo un aumento autorizado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). La mala calidad en la atención que brindan los transportistas de la ruta Jinotepe-Managua fue premiada por el (MTI) autorizando un aumento en la tarifa de 1 córdoba, que simboliza dos córdobas más diarios para quienes viajan a trabajar o estudiar a la capital.

En el Programa Libre Pensamiento, usuarios se han quejado de la medida y afirman que es una falta de respeto de parte de los transportistas que usaron la fecha en la que hay menos pasajeros para que menos personas se enteren y así poder imponer su voluntad.

Reprochan que el MTI no realizará consulta ciudadana u obligue a mejorar el servicio. Algunas personas que han llamado para poner su molestia afirman que con gusto pagarían ese córdoba extra si el bus fuera expreso y no llevara personas de pie y música a todo volumen.

Es lamentable que, sin mejorar el servicio de transporte, subiendo en buses llenos, con un conductor con música a todo volumen, conductores hablando con su celular todo el camino o chateando. La gota que derrama el vaso es un aumento en la tarifa con un servicio deficiente.

Sumado a la mala calidad del viaje se suma el irrespeto al que se exponen las personas que viajan a la capital, puesto que tanto choferes como colectores son personas poco tolerantes que no les importa mucho ofender a quien sea. Más de una persona usuaria se sentirá identificada con el hecho que el colector no quiere dar el vuelto del billete, le pide que se acomode al fondo cuando ya no hay lugar y si no lo hace se enoja y hasta ofende.