¡Premio a la mala atención! Aumento en tarifa del pasaje Jinotepe-Managua

Aumenta la tarifa del pasaje Managua-Jinotepe, pero no mejora la calidad del servicio.

La ciudadanía no fue consultada para el aumento en la tarifa, no hay promesas en mejorar la atención, no hay compromiso de brindar mejor servicio, solo un aumento autorizado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

La mala calidad en la atención que brindan los transportistas de la ruta Jinotepe-Managua fue premiada por el (MTI) autorizando un aumento en la tarifa de 1 córdoba, que simboliza dos córdobas más diarios para quienes viajan a trabajar o estudiar a la capital.

En el Programa Libre Pensamiento, usuarios se han quejado de la medida y afirman que es una falta de respeto de parte de los transportistas que usaron la fecha en la que hay menos pasajeros para que menos personas se enteren y así poder imponer su voluntad.

Reprochan que el MTI no realizará consulta ciudadana u obligue a mejorar el servicio. Algunas personas que han llamado para poner su molestia afirman que con gusto pagarían ese córdoba extra si el bus fuera expreso y no llevara personas de pie y música a todo volumen.

Es lamentable que, sin mejorar el servicio de transporte, subiendo en buses llenos, con un conductor con música a todo volumen, conductores hablando con su celular todo el camino o chateando. La gota que derrama el vaso es un aumento en la tarifa con un servicio deficiente.

Sumado a la mala calidad del viaje se suma el irrespeto al que se exponen las personas que viajan a la capital, puesto que tanto choferes como colectores son personas poco tolerantes que no les importa mucho ofender a quien sea. Más de una persona usuaria se sentirá identificada con el hecho que el colector no quiere dar el vuelto del billete, le pide que se acomode al fondo cuando ya no hay lugar y si no lo hace se enoja y hasta ofende.

Anteriormente el costo de Jinotepe a Managua y viceversa valía 32 córdobas, pero ahora el usuario pagará 33. En los buses ordinarios valía C$ 20 y ahora C$ 21 y en los expresos, que cobraban C$ 25, la gente tendrá que pagar C$ 26.

MTI y concesionarios de las distintas cooperativas acordaron el sábado pasado, que el pasaje de Jinotepe hacia Managua en los interlocales y buses ordinarios, incluidos los expresos que prestan el servicio por El Crucero, incrementarán el pasaje en un córdoba.

La única tarifa que se mantiene es el costo del pasaje de Diriamba hacia la capital y viceversa se mantendrá en 30 córdobas.