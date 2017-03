Una joven escapo de ser secuestrada mientras se dirigía a la universidad en la capital.

Cuando Wendy (Nombre ficticio con el que un medio nacional publico la nota) se dirigía de su casa en Villa Don Bosco hacia la universidad como de costumbre se llevó el susto de su vida al ser interceptada por unos hombres que intentaran montarla en un vehículo.

“Cuando yo venía bajándome del bus estaba esperando para cruzarme la calle, pero de pronto miré que se detuvo un microbús y se parquearon casi enfrente de mí y fue donde salieron dos hombres... me empezaron a agarrar las manos y me empezaron a decir que me metiera (al vehículo) si no me iban a matar”, recordó Wendy.

Mientras ella forcejeaba con los hombres un taxista que vio la escena empezó a pitar, lo que puso nervioso al conductor del microbús quien les dijo a los otros dos sujetos que se fueran. “El conductor que era un hombre chele, barbudo, supongo que se puso nervioso y mientras forcejeaba uno de ellos le decía al otro que a qué hora me iba a echar la cosa, supongo que algún líquido, pero al final ellos se fueron y yo logré zafarme”, dijo Wendy.

El hecho se dio aproximadamente a las 9:00 de la mañana del pasado martes en una parada cercana a Villa Rafaela “y lo malo era que no había nadie en la parada para que me ayudara, fue horrible, en la tarde ya ni regresé a la universidad porque he andado con miedo”, comentó la estudiante.

Wendy señaló que sigue sin explicarse por qué los hombres la querían secuestrar “si yo no tengo enemigos, yo soy una chavala normal como todo mundo, incluso tengo mucho cuidado en las redes sociales, no acepto a desconocidos ni ando publicando cualquier cosa, ni mi dirección”.

Diario Hoy