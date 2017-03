“Los dueños de los buses exigen dinero, ¿Qué hacemos cobradores y chóferes?”

“Nos dicen que por qué llevamos personas de pie, porque recogemos gente en el camino, pues es porque si no lo hacemos no cumplimos con la cantidad de dinero que nos exigen los dueños de los buses, a nosotros nos presionan no solo los pasajeros son víctimas a nosotros nos ponen reglas los dueños de buses, y necesitamos dinero para nuestras familias” Así se expresan algunos choferes o cobradores de las unidades de transporte con ruta Managua- Jinotepe

