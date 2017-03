Cuando se le pregunta si lo visitará en la cárcel ella responde ¨Yo no lo voy a ir a ver a la cárcel¨ afirma, por que Herlio la ha negado, y aunque afirma que en su corazón ya lo ha perdonado y le duele, deja todo en manos de Dios. ¨Él dice que yo no soy su madre, claro que lo perdono, ahí donde esta porque él dice que no soy su madre¨.

¨Mi hijo es, porque yo lo estoy viendo en noticia, (refiriéndose al hecho que algunas personas aún no creen que el capturado sea el famoso furia y toro). Yo me siento mal, porque camino pidiendo la comida, cuando él era libre me daba de comer, el me daba de comer¨ Afirma con la voz entre cortada.

