Otro habitante del sector a su vez manifestó su descontento por la falta de agua declaró “ Aquí cuesta, anoche me levanté a las 12 de la noche y no más se fue, aquí falla el agua, ahorita acabo de abrir la paja y nada, hasta las 12 de la noche que venga, para cobrar si son buenos (ENACAL), pero no hay agua”.

Un poblador del sector expresó: “El servicio de agua no es tan bueno que se diga, ahorita por ejemplo no hay agua y estamos sin bañarnos, sin lavar la ropa ni nada porque ¿Qué va a hacer uno sin agua?”. “Tengo 20 años de vivir aquí y siempre ha sido así, a veces viene en la madrugada, para abastecernos tenemos los barriles, llenamos los baldes, y eso nos permite pues por un momentito tener, pero no siempre hay agua”.

