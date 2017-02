Eliezer Vivas “Sea el asesino o no lo sea no importa si la policía otra vez como muchas veces se equivoca, tengamos en cuenta que la mayor y peor justicia viene de Dios, por eso no hay q preocuparse de todos modo"

Sergio Barrera “Ante la impotencia y mediocridad de la policía de no poder capturar a tal personaje. Utilizaron a este tipo como chivo expiatorio que de seguro tiene algún antecedente policial, pudieron haber negociado con el capturado y así, calmar -según ellos- la incertidumbre y temor de la población caraceña. La verdad es que esto no sorprende. Definitivamente la única prueba que lo compruebe sería una muestra de ADN. Pero esto no sucederá. ¡Así de simple!! Buen día mi gente.

