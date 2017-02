Furia y Toro mantiene preocupados a padres de familia

Con la entrada de infantes a la escuela la preocupación de un fugitivo es mayor, muchas madres y padres de familia se levantan más temprano para poder ir a dejar a la escuela a sus pequeños puesto que hay mucho miedo que puedan encontrarse con “Herlio”.

“Mi niña no quiere ir a clases le da miedo, siempre me dice mamá y si se me ese hombre, yo trato de decirle que está segura pero la verdad yo también siento miedo y prefiero tomarme el tiempo de ir a dejarla y a traerla”. Afirma Elena Mendoza de una comunidad rural de Jinotepe

A nuestra página a diario llegan mensajes de padres de familia preocupados por la presencia del fugitivo, “Quiero saber, si ustedes saben algo del tal Herlio, mis hijos no quieren ir a clases le tienen miedo, no quieren salir a jugar, me da miedo que se enfermen” mensajes así se leen en nuestra página y los comentarios de la población que vive con miedo de Herlio.

Delito reciente

Hace unos días se dio a conocer la noticia que “Herlio” intento abusar de una menor de 15 años en su casa de habitación, en una entrevista realizada por el periodista Maynor García, la joven expresó “Él me tocó las piernas, me quería romper la camisa y me olía, andaba una camisa roja y un bolso azul, pero yo grité y escuchó la gente”, “Un hombre alto, piel clara, cara redonda, con barba y mal oliente”, así describe a Herlio Jarquín la joven estudiante de secundaria que acusa a Herlio de intento de violación en una comunidad de la zona rural de Santa Teresa.

Asesino en serie, violador en serie, roba plátanos, atacante sin piedad, tele transportación, pacto con el diablo, brujería, experiencia militar... Adjetivos calificativos para un hombre que por más de un mes mantiene con miedo a la población caraceña.

¿Experiencia militar o pacto con el diablo?

Policía Nacional no logra capturarlo

Diversos operativos ha realizado la Policía Nacional en la búsqueda incansable de Herlio José Jarquín Cortés, alias “Furia y Toro”. Todos sin resultado alguno, Herlio continúa fugitivo convirtiéndose en una leyenda urbana que tiene con miedo a los caraceños.

Histeria

La histeria colectiva también ha dificultado el trabajo policial, ya que la ciudadanía reporta que lo ha visto de norte a sur, de este a oeste, por la mañana reportan que está en la Paz, por la tarde en Diriamba, a medio día en Dolores, realmente la confusión es grande y el miedo tiene encerrados en sus casas a los habitantes de Carazo. La paranoia ha trascendido del departamento y algunos afirman que lo han visto en Masaya, Granada y hasta Estelí.

Pese a todo el esfuerzo hecho por la Policía Nacional de Managua y Carazo, “Furia y Toro” no ha podido ser capturado, sin embargo, continúa una búsqueda exhaustiva. Y en las comunidades se puede ver presencia policial a todas horas del día.

Herlio José Jarquín Cortez, alias "Furia y Toro", huyó de las celdas de Jinotepe en octubre de 2014 y desde entonces recorre los caminos y quebradas de Carazo. Acusado de violación y asesinato y condenado a 30 años de prisión sigue causando alarde entre todo Carazo.

Terror en Jinotepe y Diriamba por asesino en serie

Brujería

La gente cuenta que al tener enfrente a Herlio da miedo, las piernas tiemblan y el desaparece como con magia, dicen que lo rodean y él desaparece o se convierte en animal o plantas. Otros dicen que las pistolas se traban y los machetes se hacen de goma ante solo la presencia de este hombre. Hay quienes aseguran que tiene el poder de esconderse justo enfrente de los ojos de grupos enteros de personas. Una señora cuenta que anda unas oraciones en la billetera con la cual desaparece.

Según las leyendas afirman que Herlio anda una piedra de ara incrustada en la piel con la cual logra siempre huir de quienes lo persiguen, pero que su suerte podría acabar al pasar por un rio pues ahí la piedra pierde su efecto.

Pánico en Jinotepe deja a pobladores encerrados ante supuesta presencia de asesino

Entrenamiento militar

Muchas personas dicen que Herlio José Jarquín Cortez fue miembro del Ejército, pero no hay nadie que lo confirme. Solo su excompañera de vida, Aydalina Rojas, dice que estuvo tres meses en una academia militar, pero ni siquiera recuerda cómo se llamaba la escuela castrense.

Por su parte la Policía Nacional se ha mantenido al margen de los medios de comunicación y no brindan más detalles de operativos o lugares donde lo rastrean.

Una pregunta que se han hecho los pobladores y medios de comunicación es de ¿Dónde Herlio se provee de municiones? pues ya en dos años como fugitivo debería de estar sin una sola bala.