Buscamos la información de la Catedral de Estelí y hablamos con el Sacerdote Western López quien aseveró que no lo conoce y menos como Franciscano o Mayordomo enviado a Carazo, además la vestimenta usada no pertenece a ninguna orden, el Sacerdote llamo a tener cuidado y pedir documentos que avalen a esta persona en caso que solicité algo, pues de ser alguien religioso deberá portar carta de la Iglesia o documentos. En caso de no portarlos hay que llamar a las autoridades correspondientes ya que no se sabe cuáles son las intenciones de la persona.

