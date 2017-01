Comunicado de la Policia Nacional respecto a balacera con dos Policías muertos

El día de hoy jueves 26 de enero del año 2017, a las ocho y cincuenta de la mañana, del parque Rubén Darío 1 c. arriba ½ c. al sur, Bo. San Luis, Managua, patrulla policial en labores de vigilancia y patrullaje intercepta a vehículo Hyundai Accent, color blanco, sin placa, a bordo tres sujetos en actitud sospechosa, al ser requeridos por los compañeros policías son agredidos con disparos de armas de fuego, resultando lesionados tres oficiales de policía, falleciendo posteriormente el Sub Inspector Julio César Narváez Valle y Sub Oficial Mayor Howar Antonio Urbina Flores, y con lesiones graves el Policía Oliver Manuel Chow Alvarado.

