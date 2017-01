Carazo: Pesca con bombas está acabando la biodiversidad marina

"Los pecadores están preocupados, la población también, el viento no deja que entremos, el peligro de navegar es bastante alto, tenemos casi un mes de no sacar nada, queremos que ya no concedan más lanchas porque ya no sacamos nada del mar. Hay pescadores que están con las bombas acabando la biodiversidad, supuestamente con eso matan sardina, pero se nos desaparece los peces, los pequeños mueren además es un problema no es sostenible a largo plazo los afectados vamos a hacer los mismos pescadores" Expresó Guerrero

