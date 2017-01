Magaly Quintana, explicó que este caso “es un claro ejemplo de la indolencia de las autoridades frente a la vida de las mujeres. Los familiares de las que no pusieron denuncia nos dicen que no lo hacen por dos razones: miedo a que provoque que el hombre se ponga más agresivo y porque no hay confianza en la Policía Nacional”.

Your browser does not support JavaScript! Please enable it for maximum experience. Thank you.