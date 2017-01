Campesinos de la ciudad de Jinotepe se sienten sin esperanzas para este nuevo año en entrevista manifiestan que se sienten olvidados por el gobierno.

La pobreza y la falta de empleo sigue poniendo el panorama sombrío al campesinado de Jinotepe, a pesar de los esfuerzos que el año pasado hizo el gobierno y organizaciones para llegar con los programas sociales.

Juan Flores, de la comarca El Polvazal, dijo que esos programas no funcionan porque lo que requiere el campesino es que le den las herramientas necesarias para salir adelante, como capacitación, ya que los animalitos que entrega el gobierno ante la falta de alimentos han servido de comida a las familias rurales.

En entrevista un campesino manifiesta "Nosotros no miramos proyectos para la zona rural, no hay préstamo para los productores, vivimos de migajas de lo mismo que trabajamos, el gobierno acá no ayuda, estas instituciones no nos ayuda, deberían de entrar al campo, ver lo que necesitamos, un chancho una gallina no es rentable, un saco de concentrado cuesta 700 pesos, con eso compras comida para los niños, y el chancho flaco se vende"

"La mayoría de gente vende su vaca, su chancho, las gallinas, este 2017 es muy difícil, no hay proyecto que nos levante el ánimo a los productores, yo a nombre de mis campesinos pido al gobierno que capaciten a la gente en producción, cosecha de verduras, con capacidad hay gente pero de todas maneras nada hacemos, hay agrónomos en el campoq ue andan buscando como vender gaseosa, por que sino tenemos *Argolla* nadie entra a trabajar solo los allegados hijos o familia de los grandes son los que logran"

Otro campesino manifestó "Tengo un hijo ingeniero agrónomo que viaja a Costa Rica a trabajar allá d elo que sea, como es hijo de campesino pobre, no me le hacen caso, no me le dan empleo, el trabajando de todo menos de su carrera, por que si uno tiene a alguien adentro si encuentra empleo sino, no, hablo por lo que veo, aqui todo se mueve con argolla, esta es una inmensa estepa verde que miramos los campesinos, solo los hijos de los grandes consiguen empleo y muchas veces sin saber nada"

Plagas amenazaron los cultivos el año 2016

Lo anterior, lo reveló Guadalupe Umaña, hace unas semanas este líder comunitario de la zona, señaló que los campesinos estabán preocupados porque casi todos los cultivos habían sido arrasados y nadie del gobierno se ha acercó siquiera para ver que lo que está pasando con esta plaga.

"Estamos alarmados toda la gente está alarmada. El astillero, La Chota, Vera Cruz, nos sentimos tristes por que perdimos el cultivo y tambien sentimos miedo con esta plaga que ha acabado con nuestras cosechas para esta postrera, la siembra para nosotros es la fuente de ingreso" Manifestó el líder campesino en su momento.

Umaña agregó que la plaga consiste en un animalito blanco que pone huevos debajo de la hoja de trigo y la mata se empieza a secar, hay muchas manzanas secas, como si tal tuviera un químico o un veneno sobre ellas, pero en realidad son esos animalitos los que la secan.

Pobreza extrema

Dirigentes campesinos hablan de la necesidad de prestar más atención en el campo, pues la pobreza y el desempleo tocan muy de cerca a la población campesina de Carazo.

El líder campesino Guadalupe Umañan aseguró que aunque es exagerado hablar de pobreza extrema en el campo, el gobierno debe poner más atención al campesinado, porque las necesidades son demasiadas.

Manifestó que esperan tener suficientes semillas para sembrar este año, tras reclamar por el apoyo gubernamental que se ha ofrecido varias veces y jamás llega.

Dijo, no obstante, que hay campesinos que venden toda la producción y se quedan sin semillas, pero deberían someterse a mantener sus reservas, incluso de alimentos para no pasar necesidades.